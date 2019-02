Všecko bych zopakoval ještě jednou. Slavný cestovatel Miroslav Zikmund slaví sto let

Kromě nich posádku tvořili lékař Robert Vít, kterého v roce 1961 na Cejlonu vystřídal další lékař Josef Korynta, a mechanik Oldřich Chalupa, jehož ve stejném roce zastoupil Miroslav Dryák. První trasa tatrovek vedla přes Jugoslávii a Turecko na Blízký východ. Pak putovali lodí přes Rudé moře do Pákistánu a odtud po souši do Indie. Zdolali například horské cesty Nepálu, doslova prokřižovali ostrov Cejlon, a než zavítali na zpáteční cestu přes Sovětský svaz, zvládli i deštěm rozbahněnou Sumatru, Novou Guineu proslulou kanibalismem a lidnaté japonské souostroví.

Do Prahy se vrátili v roce 1964 – jako členové KSČ. Během pobytu v Japonsku v roce 1963 totiž trochu překvapivě vstoupili do komunistické strany. „Jirka Hanzelka, když jsme byli v Hirošimě, dostal telegram, aby se vrátil domů, protože jeho manželka těžce onemocněla. A když přijel zpátky, byl plný optimismu, doslova si pamatuju tu jeho formulaci: V Československu se lámou ledy. Tak jsme se rozhodli k tomuhle kroku, kterého jsme potom litovali,“ obhajoval tehdejší rozhodnutí Zikmund.

„Když jsme se setkali s Brežněvem v Moskvě, tak nám položil otázku, jestli podobnou zprávu, jakou jsme napsali předtím o Japonsku a Indonésii, napíšeme také o Sovětském svazu. Řekli jsme: Samozřejmě, pracujeme na ní. Pak jsme si ale položili otázku: jak to, že to ten Brežněv ví? A muselo to být indiskrecí příjemců našich předchozích zpráv, tedy lidí z vedení předsednictva KSČ, kteří si chtěli u Brežněva šplhnout,“ prozradil Zikmund, jak se generální tajemník o jejich úkolu nejspíše dozvěděl.

Nesouhlas se srpnem 68 neodvolal Zikmund ani s nástupem normalizace. „Došlo ke změně – a buď režim přijmete, nebo se proti němu postavíte. Přijmout jsme ho nemohli, principiálně ne,“ nezvažoval prý, že by prohlásil, co by normalizační komunisté chtěli od populárního cestovatele slyšet. Přestože to znamenalo zákaz publikování – a samozřejmě cestování na dalších dvacet let.

Jiří Hanzelka podepsal Chartu 77. Miroslav Zikmund se rozhodl svůj podpis nepřipojit. „Říkal jsem mu: Jirko, vždycky jsme ty věci dělali společně, když jsem nebyl u zdroje, tak bych si připadal, jako když jsem naskočil do rozjetého vlaku,“ vysvětloval. „Takže jsem to nepodepsal, zato jsem se postavil za Jirku, když se objevil nactiutrhačný článek, jak je Jiří Hanzelka placen cizími mocnostmi a podobně. Napsal jsem do redakce toho časopisu. Potom mi někdo ze signatářů Charty poděkoval a říkal, že to bylo víc, než kdybych podepsal Chartu.“

Zaměstnat ho nikde nechtěli, na několik let mu byl odepřen i důchod, Zikmund tedy svou pozornost – zatímco jeho pozorovala StB – upřel na uspořádání rozsáhlého a podrobně vedeného archivu, který s Jiřím Hanzelkou na cestách nashromáždili. V devadesátých letech ho darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.