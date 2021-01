Krnovská Karnola se po třech letech od požáru dočká kompletní opravy, pomoci mohou i bývalí zaměstnanci

Interiér stále nese stopy po požáru, vyměnit se budou muset podlahy, stropy i staré prohořelé trámy. Kromě samotné budovy se ale musí opravit i patnáct historických strojů, s jejich opravou by mohli pomoci i bývalí zaměstnanci textilky. „Jednání budou probíhat příští měsíc, takže uvidíme. Jsou to chlapi, kteří už mají dnes přes sedmdesát let,“ řekl Rostislav Balner z odboru rozvoje města krnovského úřadu.

„Tam jsou stroje od roku 1794 až do roku 1930, novější tam už nejsou. Právě ty stroje jsou tak složité na svůj provoz, že není možné, aby na něm normální člověk, který přijde, mohl pracovat,“ upozornila historička a vedoucí Městského muzea Krnov Ľubica Mezerová.

Ještě předtím, než začne město dávat dohromady samotné stroje nebo vzorníky, musí opravit a zabezpečit celý objekt Karnoly. „To, co my teď řešíme, o co se postaráme, je, aby nám ten areál nechátral, aby byl bezpečný, aby do něj nezatékalo, abychom k němu přivedli elektřinu, abychom jej aspoň zvenku otevřeli veřejnosti,“ řekl starosta města Tomáš Hradil (Krnovští patrioti). Práce na opravě budovy by měly začít už na jaře.

Požár

Areál bývalé textilky vyhořel 20. prosince 2017. Oheň nejvíce poškodil právě památkově chráněnou vzorkovnu látek, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne. Nejstarší kusy cenné sbírky vzorníků látek pocházely z posledních tří desetiletí 19. století.

Podle policie požár založili dva čtrnáctiletí chlapci, po roce vyšetřování požáru policisté případ odložili. Posudky ani samotné vyšetřování neprokázaly, že by se na podpálení národní kulturní památky podílel někdo další, kdo by byl trestně odpovědný.