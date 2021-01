Starosta s místostarostou si ve Znojmě vyměnili pozice. Město nově vede Malačka

Konflikty v původní koalici vygradovaly loni na podzim, kdy koaliční ANO požadovalo spolu s opozičními zastupiteli odstoupení starosty Jana Groise z funkce. Vadil jim například jeho styl vedení kampaně do senátních voleb. Nové koaliční strany na svém starém požadavku trvaly, a tak se stal starostou Jakub Malačka.

„Není moc možností, na co se chci zaměřit, ale spíš na co se musím zaměřit. První oblastí je koronavirus, musíme dotáhnout vznik očkovacího centra a vyrovnat se s poklesem v rozpočtu. Druhá věc je samotná příprava rozpočtu, protože jsme nyní v rozpočtovém provizoriu. Chceme ho schválit na příštím zasedání 15. února. Měl by být co nejvíc proinvestiční. Posledním okruhem jsou největší plánované akce,“ řekl Malačka.