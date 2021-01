Studenti hereckých škol žádají výjimku, aby mohli chystat absolventská představení

Za normálních okolností by studentka JAMU Sabina Šlachtová zkoušela v brněnském Studiu Marta inscenaci Betonová zahrada a čekala by ji generálka. „Já jsem osobně docela frustrovaná, protože tohle je už třetí inscenace, která nemá šanci zaznít, která nemůže být dodělaná,“ posteskla si.

Studenty režíroval Adam Steinbauer, který společně s dalšími profesionály napsal otevřený dopis. Divadelníci argumentují tím, že školní divadla se příliš neliší od těch profesionálních, která za dodržení hygienických opatření zkoušet mohou. Letošní absolventi uměleckých škol budou mít podle nich horší podmínky na trhu práce a prožitky z inscenací v posledním ročníku jim mohou později chybět. „Na inscenace se chodili dívat umělečtí šéfové divadel. Když se nemají na co podívat, šance získat práci v oboru je mizivá,“ řekl režisér.

Poslední ročník se odehrává v divadlech

„Ten poslední ročník je studium. To, že se odehrává v divadlech, je specifikum herecké fakulty. Studenti přijdou o naprosto svébytnou, specifickou, neopakovatelnou součást studia,“ vysvětlil děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán.

Podle ministra školství Roberta Plagy výjimku ministerstvo školství a zdravotnictví společně řeší. „Pokud se nepodaří vyjednat výjimka, tak pevně věřím, že se co nejrychleji dostaneme do stupně čtyři a zmíněné aktivity budou moci znovu začít. Samozřejmě jsem ve spojení s rektory i děkany a změnou zákona jsme schopni například posunout semestr,“ řekl ministr Plaga.

Pokud by se situace nezlepšila, tak by například ve Zlíně měli problém s plněním studijního plánu. „Pokud situace zůstane stejná, tak je to na zrušení školního roku,“ řekl zástupce ředitele Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění Milan Hloušek.