Diamo zahájilo propouštěcí pohovory se zaměstnanci OKD. Nechá si jen necelou třetinu

Na konci února se OKD kvůli neekonomičnosti chystá ukončit těžbu v dolech Darkov a ČSA a propuštěno by mělo být dalších přibližně šestnáct set lidí. Od března zůstanou na Karvinsku v provozu už jen doly ČSM-Sever a ČSM-Jih, kde má těžba skončit příští rok. Na konci roku pracovalo v dolech OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo sedmi tisíc lidí.

Pomáhá Nová šichta i Burza práce

V provozech OKD působí mobilní pracoviště úřadu práce, funguje tam také firemní program Nová šichta a s přípravou na přechod do jiného zaměstnání pomáhají lidem personalisté OKD. „V tuto chvíli se nám podařilo navázat spolupráci už s více než osmdesáti firmami z našeho regionu, což je velký úspěch, a tyto společnosti mají o naše lidi zájem, takže budeme rádi, pokud se naši zaměstnanci do projektu Nová šichta zapojí,“ řekla personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

V provozu je také aplikace OKD Burza práce. „Velmi efektivně propojuje naše zaměstnance s novými zaměstnavateli. V tuto chvíli už jsme tak daleko, že zaměstnavatelé mají domluvené pohovory s našimi propouštěnými zaměstnanci,“ podotkla Naňáková.

Mluvčí Diama Jana Dronská uvedla, že propouštěcí pohovory budou do 11. ledna na pěti místech podle dosavadního místa výkonu práce uvolňovaných zaměstnanců OKD. Budou u nich zástupci Diama, OKD i odborů.

„Zaměstnanci OKD budou mít možnost ukončit pracovní poměr dohodou k dohodnutému datu 31. ledna 2021 nebo výpovědí. Diamo umožní v rámci pohovoru sepsání žádosti o státní příspěvek 8000, respektive 5300 Kč měsíčně, aby propouštění zaměstnanci nemuseli vyřizovat žádost o tento příspěvek dodatečně v sídle závodu Odra v Ostravě-Vítkovicích,“ uvedla Dronská.

Dohoda výhodnější než výpověď

Předpokládá se, že většina propouštěných zaměstnanců ukončí pracovní poměr dohodou. Budou tak moci získat až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku, zatímco při běžné výpovědi by to byl maximálně čtyřnásobek. Výše odstupného záleží na počtu odpracovaných let.

Na konci listopadu bylo v kraji bez práce přes 43 000 lidí, nezaměstnanost činila 5,3 procenta a byla nejvyšší v Česku. Úřad práce nabízel více než 13 700 volných pracovních míst. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Majitelem firmy je prostřednictvím své společnosti Prisko stát.