Brněnská Zvonařka se chystá na kolaudaci. Nádraží má novou přístavbu, osvětlení a informační systém

Brněnské autobusové nádraží Zvonařka bylo ještě před rokem potemnělé a depresivní, teď se leskne novotou a má nové osvětlení. Největší změnou je nová přístavba, která bude sloužit taky jako nový vchod k nástupištím a jako nová čekárna. Lidé tam najdou informace, směnárnu nebo bistro.

„Stávající budova nesplňovala veškeré parametry funkční i vizuální. Odstranily se stánky, které byly před nádražním prostorem, celé nádraží prokouklo,“ řekl místopředseda představenstva ČSAD Brno-město holding Antonín Grund.

Už bylo načase, říkají cestující

Brňané a cestující si změnu pochvalují „Mně se to celkem líbí, konečně bude na asi největší zastávce v Brně nějaká čekárna,“ řekl Tomáš Kříž. „Já si myslím, že to bylo potřeba, je to příjemná změna pro obyvatele Brna i ostatní. Čekat tady venku na mrazu nebo v horku nebylo ideální,“ dodal Jakub Drdla.