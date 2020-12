Vykolejený rychlík stále stojí ve štěrku, výluka v Hluboké potrvá další den

Jeden ze čtyř železničních tranzitních koridorů je druhým dnem neprůjezdný kvůli nehodě a zůstane tak zřejmě až do večera. Vlak, který vykolejil v sobotu dopoledne, vrátí železničáři na koleje až během dne. Do autobusů musí přestupovat cestující z rychlíků směřujících z Prahy do Českých Budějovic i z vlaků Brno–Plzeň.