Moravskoslezský kraj připouští splavnění části Odry. Jde o první úsek kanálu, který má spojit i Dunaj a Labe

Vláda schválila projekt splavnění Odry ze Svinova až do polského města Koźle na začátku října. Projekt za patnáct miliard korun začali kritizovat akademici, město Ostrava i Moravskoslezský kraj. Jeho vedení nyní připouští, že při splnění určitých podmínek by mohla tato část kanálu Dunaj–Odra–Labe vzniknout.

„Měli bychom se bavit o nějaké dohodě na tom, jak by se splavnění Odry mohlo prodloužit. Nikdo nepopírá, že by se to dalo využít pro potřeby Moravskoslezského kraje. Například o dovoz zkapalněného plynu z Polska,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO).

Zástupci ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest ČR se proto sešli s vedením Moravskoslezského kraje na jednání. „Nešlo nám o nějaké přesvědčování, ale spíš o vyjasnění si informací kolujících na veřejnosti a vysvětlení vzniklé situace. Chtěli jsme si také říci, co lze společně udělat předtím, než se začnou v rámci přípravy stavby řešit konkrétní úkony vedoucí ke stabilizaci technického řešení i zasazení stavby do území,“ řekl tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.