Jihomoravský kraj testuje na koronavirus učitele ve Strážnici a Kyjově

Testování učitelů v Kyjově a Strážnici je dobrovolné, pro kraj jde o pilotní projekt. „Podařilo se nám sehnat na tuto akci dvě stovky antigenních testů, abychom mohli otestovat učitele na dobrovolné bázi. V Kyjově a Strážnici je velký počet žáků, kteří dojíždí z okolních obcí, takže dosah učitelů i studentů je docela velký,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS), proč se kraj rozhodl vybrat právě uvedená dvě města.

Testování mají na starosti dva zdravotnické týmy. V Kyjově z krajské nemocnice v Tišnově, ve Strážnici tým z brněnské kliniky Surgal. Výsledky jsou známé téměř okamžitě. Odpoledne byl v Kyjově z 50 testovaných pozitivní jeden člověk. „Dotyčnou jsme objednali na vyšetření PCR, kterým budeme verifikovat výsledek antigenního testu, a pak předáme případ hygieně, která ho bude řešit dál,“ řekl ředitel Nemocnice Tišnov Bořek Semrád, který jako lékař s mobilním týmem testy provádí.

„Pokud by bylo nakažených více učitelů, bude na řediteli školy, aby se domluvil na dalším postupu s hygieniky,“ dodal radní Kasala. Případné další testování na jiných školách je podle něj na debatu v krajském krizovém štábu.

V Kyjově začalo testování učitelů ZŠ a SŠ na Covid-19. Mobilní tým tišnovské nemocnice jich otestuje dnes 102. Stejný počet pedagogů projde antigenními testy ve Strážnici. Jde o pilotní projekt Jihomoravského kraje. Za týden se zopakuje. pic.twitter.com/IzhwmVSl3f — Ivana Bártová (Šmelová) (@Bartova_CT) November 24, 2020

Tišnovská nemocnice otevřela své odběrové centrum před začátkem druhé vlny pandemie koronaviru. „Když jsme viděli ty požadavky ze zařízení sociální péče, které neměly kapacitu na to, aby testovaly, tak jsme zřídili i mobilní tým,“ vysvětlil ředitel tišnovské nemocnice.

Školy byly několik týdnů zavřené kvůli šíření nemoci covid-19. Nyní do nich chodí prvňáci a druháci. Od středy se mohou vzdělávat ve skupinách po dvaceti lidech studenti posledních ročníků vysokých škol a také se do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich i praktická výuka pro dvě desítky žáků. Od pondělí se pak vrátí do lavic žáci prvního stupně základních škol a devátý ročník, další třídy druhého stupně se budou střídat.