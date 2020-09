Vinaři na Břeclavsku zkoušejí plašit špačky zeleným paprskem

Laser, který zkoušejí ve Velkých Bílovicích, pomáhá v okolních zemích plašit ptáky například na letištích. „To zařízení bylo vyvinuto v Holandsku, kde se i vyrábí. Je to laserový paprsek, který nám vytváří nebo promítá zelený objekt na vinice. Špaček vnímá právě ten samotný bod, je to pro něj něco neznámého, vnímá to možná jako oko dravce a toho paprsku se bojí,“ řekl Václav Frolich ze společnosti BS vinařské potřeby.

Paprsek rotuje v nepravidelných trasách mezi jednotlivými řádky. Důležitá je i samotná zelená barva. Podle vývojářů vidí ptáci spektrum barev jinak. A přesně tento zelený odstín by je měl zastrašit nejvíc.

Novinka je to i pro ornitology

Pro ornitology je takový způsob plašení novinkou, nemohu prý proto říct, jestli může ptákům škodit. „Záleží na frekvenci a intenzitě světla. Každopádně je lepší ptáky plašit než střílet,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Zkušenost s laserovým plašičem nemá ani předseda jihomoravské pobočky společnosti Jan Sychra. „Světlo může plašit a stresovat i jiné ptáky, což by nebylo dobré například v době hnízdění, ale na podzim ten problém není,“ podotkl.

Parametry jako vzdálenost, intenzita a přesná trajektorie paprsku nastavuje vinař na mobilním telefonu. „Velkou předností tohoto plašiče je to, že nevydává žádný zvuk, je tichý, pokrývá velkou plochu, je šetrný k životnímu prostředí a v našem případě je napájen solárními panely,“ popsal Frolich.