Špačci nám kradou nejlepší hrozny, stěžují si vinaři. Ornitologové ptáky hájí: Jsou zkrátka chytří

Ve vinohradech zbývá asi ještě čtvrtina nesklizených hroznů, těch nejkvalitnějších. Vinaři je nechávají maximálně dozrát, slouží pak pro výrobu nejlepších vín. Na úrodu se teď vrhla hejna špačků. „Letos se enormně nakupila hejna v okolí Čejkovic, Čejče, u Velkých Pavlovic a Bílovic,“ tvrdí ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Na špačky už přestávají podle vinařů platit i plynová děla, která se snaží plašit ptáky hlukem. „Vypadá to, jako když se zatáhne obloha. Skupiny jsou organizované a stačí jim pár minut na to, aby po nich vinohrad vypadal, jako by tam projel sklízeč s kombajnem. Část špačků strhává hrozny, druhá část je žere a potom se to otočí,“ popsal Marek Babisz z Národního vinařského centra. Podle něj během pár minut hejno sklidí několik desítek metráků hroznů.

Špaček se nedá snadno obelstít

Podle Gašpara Čamlíka z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické nejsou velká hejna systematicky sledována, domnívá se však, že se za posledních deset let počet špačků nezvýšil. Jsou však chytří a dokážou se přizpůsobit. Na plynová děla, která vydávají pravidelné zvuky, si zvykli. „Existují sofistikované plašičky, které nestřílejí pravidelně, někteří vinaři si najímají sokolníky s dravci. Nejefektivnější zřejmě je vinohrady hlídat a plašit aktivně,“ popsal Čamlík.