Volby mohou být referendem o zlínské nemocnici, uvedli zastupitelé. Chtějí, aby hejtman odložil podpis smlouvy

„S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že krajské volby se stanou referendem o projektu nové nemocnice a nově vzešlá reprezentace může mít na věc zcela odlišný názor,“ uvedli zastupitelé v prohlášení. Chtějí, aby hejtman do konce svého mandátu jednal zdrženlivě a nečinil žádné kroky či závazky, které by v budoucnosti mohly způsobit škody.

Dvěma desítkám zastupitelů se ale rozhodnutí rady jen měsíc před krajskými volbami nelíbí. Vyzývají proto hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, aby odložil rozhodnutí a podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem, který by měl vypracovat projektovou dokumentaci nové krajské nemocnice, do doby ustavení nového vedení Zlínského kraje po říjnových volbách.

Krajské zastupitelstvo opětovně schválilo stavbu nemocnice těsnou většinou v květnu. Podle hejtmana Jiřího Čunka by měla stát osm miliard korun. Projekt podporují lidovci a STAN, hlasovali pro něj také někteří členové ODS i opozice, ruku pro něj však nezvedli zastupitelé za ANO a většina opozice.

Antimonopolní úřad už dříve rozhodl o tom, že soutěž je v pořádku, na přelomu července a srpna ale obdržel rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí. O rozkladu by měl rozhodnout do tří měsíců. Proti podmínkám v zadávacím řízení soutěže podala námitku společnost JIKA-CZ z Hradce Králové, která poté také podala rozklad.

Odpůrci projektu poukazují na nejasnosti ve financování, podle některých kritiků by nemocnice nakonec mohla stát mnohem více. Nelíbí se jim ani to, že kraj nenechal vypracovat stejně obsáhlou studii jako v případě nové nemocnice také pro variantu, která by ověřila původně plánovanou rekonstrukci a dostavbu v areálu současné zlínské nemocnice. Podle hejtmana je výhodnější postavit novou nemocnici než rekonstruovat původní areál.