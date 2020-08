Začala obnova zámeckého parku ve Strážnici. Veřejnosti bude částečně uzavřený

V zámeckém parku ve Strážnici našel domov například strakapoud prostřední. Útočiště i potravu mu tam poskytují kmeny a větve staletých stromů.

„Tyto velké parky v údolní nivě řeky Moravy jsou docela vzácné, není jich moc a právě pro ptáky je to jedinečná příležitost, jak se udržet v krajině, kde jsou jinak zemědělské lány, louky, ale starých lesů tam není tolik,“ vysvětlil ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša.

Začalo se proto s revitalizací parku. Zhruba sedmdesát starých stromů čeká ošetření, přerostlé náletové dřeviny v okolí naopak prořídnou, aby bylo v parku více světla. Práce mají stát přes osm milionů korun.

Ze starých stromů budou líhniště hmyzu

Kácení čeká i chřadnoucí jasany. Nahradit je má čtyři sta mladých a odolnějších stromů, především duby, habry nebo lípy. Suché větve či kmeny ale nazmar nepřijdou. „My je samozřejmě nezlikvidujeme, nespálíme, my z nich vytvoříme postupně líhniště drobného hmyzu nebo drobné fauny. Necháme to na nějakém slunném místě, to bude sloužit další roky pro další líhnutí hmyzu,“ vysvětlil biolog Lubomír Pospěch.

Právě jím se totiž strakapoudi i další ptáci živí. „Larvy tesaříků nebo kovaříků jsou strava pro šplhavce, čili pro naše strakapoudy, žluny a další,“ řekl Pospěch. Obnova čeká také zhruba tři hektary lučních ploch. Sloužit má květomilným druhům brouků, motýlům a dalším druhům hmyzu.