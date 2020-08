Tragédie Antonius a Kleopatra i muzikál Broadway zahájí sezonu v Městském divadle Brno

Příběh římského vojevůdce a královny Egypta pojal Shakespeare jako komorní drama vášnivé cizoložné lásky v kulisách velkého světa, a zároveň jako oslavu lidskosti a výsměch samolibé moci. Nejen kostýmy chce nová inscenace podtrhnout fakt, že dilema rozum nebo cit a povinnost nebo slast řeší jak hrdinové antických dějin, tak ti současní, a že válečné konflikty se rodí pořád ze stejných pohnutek.

„Jsou to obvykle rozhodnutí jednotlivých osob, které se cítí být ohrožené nebo po něčem toužící, a díky těm svým osobním přáním, tužbám jsou ochotni vehnat davy do válečných orgií,“ řekl režisér a ředitel divadla Stanislav Moša.

Shakespeare potřetí

Moša se v krátké době potřetí vrací k shakespearovské látce, naváže na úspěšné inscenace Benátského kupce a Krále Leara. Do titulních rolí obsadil Petra Gazdíka a Ivanu Vaňkovou, kteří jsou také životní partneři. „ Oni jsou ochotni pro svou lásku zapomenout na to, že mají určitou odpovědnost, a vrhnout do válečného konfliktu desetitisíce, statisíce lidí, kteří nevědí, proč se to všechno děje,“ popsal Moša.