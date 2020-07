Děkan ostravské lékařské fakulty Martínek rezignuje. I přes to, že uspěl u soudu

Děkan se po tomto odvolání obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce, a škola musela čekat na konečný verdikt soudu. Soudce Jiří Gottwald novinářům k rozhodnutí řekl, že soud ani nebyl schopen přezkoumat odvolací důvody, protože nebyly řádně vyjádřeny v rozhodnutí rektora o děkanově odvolání.

Žádost o akreditaci fakulty byla přerušena

Po děkanově návratu do funkce fakulta finišovala s přípravami akreditačního spisu. Novou akreditaci potřebovali, aby mohli přijímat další studenty. Nynější akreditace platí do roku 2024 pouze na dostudování současných posluchačů. Akreditační úřad se ale nakonec rozhodl, že žádost neschválí. Odůvodnil to nedostatečným personálním obsazením oboru.

Univerzita ale ještě před oficiálním sdělením požádala akreditační úřad, aby jednání o žádosti o akreditaci přerušil. Úřad škole vyhoví a řízení na požadovanou dobu přeruší, poté se k případu vrátí. Škole to tak dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko úřadu. Po pravomocném rozhodnutí by škola totiž mohla o akreditaci znovu žádat až po dvou letech.

„V usnesení senátu bylo přesně stanoveno, že by to (rezignace) mělo být po zahájení nového školního roku, jako nejzazší termín,“ nastínil Arnošt Martínek. Dodal, že byl už dříve opakovaně vyzýván, aby abdikoval, ale dělo se tak v době, kdy nebyl ukončen soud, který rozhodoval o oprávněnosti jeho odvolání, a také nebylo ještě ukončeno akreditační řízení. „Odstupovat v době, kdy nejsou ukončena tato řízení, jsem považoval za nelogické a nevhodné. V době, kdy je znám výsledek akreditace, samozřejmě přiznávám při tom i svou dílčí odpovědnost,“ vysvětlil.