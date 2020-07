Praha připraví zákon k regulaci krátkodobých pronájmů. Podle opozice ve sněmovně pohoří

Praha by chtěla mluvit do krátkodobých pronájmů bytů pro turistické ubytování typu Airbnb. Městské zastupitelstvo podpořilo přípravu návrhu novely živnostenského zákona, která by samosprávám umožnila stanovit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, omezit počet současně ubytovaných osob nebo určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty turistům pronajímat.