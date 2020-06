Brno nestíhá opravy městských bytů. Noví nájemníci si je budou moci zrekonstruovat sami

Větší investice, jako například rozvody elektřiny, bude dělat městská část. Přebrušovat parkety nebo nově vykachličkovat koupelnu by ale už mohl budoucí nájemník. „Náš referent pouze podle seznamu a schválených položkových cen zkontroluje,“ řekl radní Brna-středu Jan Mandát (nestraník za ODS).

Například v Průchodní ulici v centru Brna nedaleko Staré radnice je jeden z bytů prázdný a čeká na rekonstrukci. Zařazení do nového programu by ji mohlo urychlit. Vysoké stropy, historické dveře, okna opravená přesně podle požadavků památkářů, technické zařízení tohoto bytu je ale velmi zastaralé.

Opravy, které domluví a zaplatí nájemník, mají svůj finanční limit, dva a půl tisíce korun za metr čtvereční. „Není možné, aby si občané dělali velké těžké opravy, aby zasahovali do kanalizace, do odpadů, protože tam už se potom zasahuje do technologie toho domu,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva (ČSSD).

Naopak například kuchyňskou linku by si podle Jana Mandáta měli mít šanci navrhnout podle svého vkusu. „Byty ani standardně s kuchyňskými linkami nedáváme,“ řekl.