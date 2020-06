Změny v přidělování bytů v Brně. Město chce zvýhodnit seniory a mladé rodiny

„Nová pravidla znamenají, že si město stahuje část pravomocí městských částí k sobě. Pro město by to mohlo být dobře, u městských částí je to na zvážení,“ řekl předseda brněnského kontrolního výboru Oliver Pospíšil (ČSSD).

Jistotu nízkého nájemného budou mít senioři, mladé rodiny a lidé s nízkými příjmy. Ti všichni budou platit plošně 57 korun za metr čtvereční. Všechny změny se ale dotknou jen nových nájemníků. Těm, kteří už smlouvy s městem mají, zůstanou dosavadní podmínky.