Dopravní podnik má lepší nabídku na opravu holešovického nádraží. Zastupitelé chtějí nový tendr

Její závěry potvrzuje ekonomický ředitel DPP Matej Augustín a rád by vyhlásil nový tendr: „Ano, nabídka, kterou jsme dostali, je výrazně odlišná. Je lepší než ta, kterou jsme měli dosud. Moje úvaha, jak pokračovat dál, je udělat veřejnou výběrovou soutěž.“

Zastupitelé chtějí nový tendr

Původní projekt kritizují také někteří zastupitelé a radní. Vadí jím třeba to, že dopravní podnik vybíral partnera bez výběrového řízení. „Objevují se závažné pochybnosti, jestli je to promyšlené, jestli je to pro Prahu výhodné,“ zdůrazňuje radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) a požaduje podklady. Pro nové výběrové řízení se vyslovila také zastupitelka Alexandra Udženija z ODS.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (za Praha sobě) ale upozorňuje, že analýza není ve finálním znění. „Já jsem ji zatím neviděl, musí ji nejprve schválit představenstvo,“ předesílá.

„Vše musíme teprve posoudit. Příští týden zasedá představenstvo,“ dodává mluvčí DPP Daniel Šabík.