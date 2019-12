Antimonopolní úřad prozatím zakázal vznik podniku k rozvoji stanice metra Nádraží Holešovice

CPI má o pozemky u stanice Nádraží Holešovice zájem a dopravní podnik by na ně měl podle ní vypsat výběrové řízení. DPP to dosud odmítal s tím, že by nedávalo smysl uzavřít partnerství s firmou, které kolem stanice žádné pozemky nepatří. Řadu pozemků kolem stanice vlastní právě Karlín Group, dohoda s ní je proto podle zástupců podniku logickým krokem.

Vítkova skupina ale ve čtvrtek oznámila, že za víc než 725 milionů korun koupila hektarový pozemek u severního vestibulu stanice.

Obě strany musí vyčkat na rozhodnutí úřadu

ÚOHS chystanou smlouvu posuzuje od začátku letošního listopadu. Podnět proti ní CPI podala, protože se podle ní dopravní podnik nedostatečně vypořádal s jejími námitkami k uzavření akcionářské smlouvy.

Podle zákona nesmějí firmy smlouvu uzavřít 60 dnů poté, co se jí antimonopolní úřad začal zabývat. Tato lhůta ale uplyne 3. ledna 2020 a úřad do té doby nestihne rozhodnout, protože ještě do poloviny prosince se obě strany mohly k podkladům pro správní řízení vyjádřit.

Úřad proto předběžné opatření vydal, aby nebyl zmařen účel správního řízení, které se u něj vede. Teď musí obě strany s uzavřením smlouvy počkat, dokud úřad pravomocně nerozhodne.

Co s pozemky dopravního podniku?

Společný projekt DPP a společnosti Nové Holešovice Development počítá s opravou severního vestibulu stanice metra a výstavbou administrativních a bytových domů v okolí. Dopravní podnik má u stanice pozemky, které jsou podle zástupců města a podniku bez dohody s vlastníky okolních parcel nezastavitelné.

Plán na společný podnik vyvolal tření ve vedení Prahy. Spolu s opozicí ho kritizují koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Pražský dopravní podnik na žádost primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) zadal zpracování dvou nezávislých analýz postupu a podmínek připravovaného společného podniku. DPP si už v minulosti nechal zpracovat právní analýzy, podle nichž jsou kroky podniku v pořádku.