Obléct se umí každý, nastrojit se je kumšt. Tetičky na Kyjovsku vědí, jak na to

Šití krojů není řemeslo, ale láska

Šití krojů podle paní Krátké není řemeslo, kterým by se člověk uživil, ale spíš práce, ke které musí přistupovat s láskou.

Kniha podle ní nemá sloužit jako nudná učebnice. „Nechci jen radit budoucím švadlenkám, jak co ušít a co a jak udělat, aby to bylo dobré. Když otevřete knížku, mělo by to být, jako byste přišli na návštěvu za tetičkou Antonií, Josefou, Helenkou nebo jinou tetičkou, která hodně ví a zná a vždy umí poradit, jak to s krojem udělat,“ dodává.