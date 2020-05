Část Smetanova nábřeží se uzavřela pro auta a otevřela pro lidi

„Nevidím v tom benefit ani koncepčnost. Pomůžeme pěti podnikatelům a zkomplikujeme život stovkám lidí, kteří bydlí v ulicích Karolíny Světlé nebo v Divadelní,“ připojuje námitky Patrik Nacher (ANO).

A proti je i Praha 1. Podle zastupitelů této městské části měla být tak zásadní změna pořádně projednána. „S uzavřením Smetanova nábřeží nesouhlasíme. Doprava se svede do čistě obytné zóny Starého Města. My si myslíme, že to není správné,“ prohlásil starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Magistrát by měl podle usnesení zastupitelstva každý další krok ohledně Smetanova nábřeží s městkou částí konzultovat. Praha 1 chce zároveň dopravní situaci v místě hlídat.

Dlouhodobé omezení má své „pro“ i „proti“

Smetanovo nábřeží bylo loni na podzim více než dva týdny uzavřeno, paralelně platila i uzavírka na Malé Straně. Město podle tehdejších vyjádření chtělo paralelním uzavřením získat data k případnému dlouhodobému omezení dopravy na obou březích Vltavy.

O možném podobném omezení se v metropoli mluví již dlouho, podle zastánců do centra města a okolí řeky nepatří tranzitní doprava. Podle odpůrců nicméně není možné průjezd omezit před tím, než budou dokončeny oba pražské okruhy.