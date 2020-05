Portréty cyklu Životy pod rouškou mají svoji výstavu v parku uprostřed Opavy

„Reagovali jsme na situaci, která nastala, zajímal nás ten fakt, že lidé nosí roušky a že je za pár týdnů nosit přestanou, a že to zůstane jako takový artefakt doby,“ řekl fotograf Ivo Žídek.

„V médiích jsme neustále viděli čísla nakažených a zemřelých a podobně, lidé v rouškách na ulicích, ale nikdo nevěděl, jak to na ty lidi dopadalo,“ doplnil fotograf Jan Langer.

Portréty vznikly během deseti dnů. Nejdříve oslovili přátele a známé, pak dostávali další kontakty. „Chtěli jsme vybrat nějaké reprezentativní skupiny, které by ukázaly, jak to v té společnosti je, jak se cítí, jaké mají problémy,“ vysvětlil Ivo Žídek.

Fotit lidi s rouškou je jiné

„Jde o velice netradiční a jedinečný projekt. Zejména z pohledu kreativity a náročnosti zpracování,“ řekl šéfredaktor on-line zpravodajství ČT24 Karel Tinl. Situace byla pro fotografy opravdu výjimečná. Lidi se zahalenou tváří nefotografují často.

„Opravdu ta práce očí byla jiná, než když se fotí kompletní portrét. Bylo to takové zvláštní. Na druhé straně mám pocit, že někteří lidé by se nenechali vyfotit, pokud by tu roušku neměli,“ řekl Ivo Žídek.

Učitelka, student, lékař, senior, každý z fotografovaných vyprávěl svůj malý příběh, který prožívá v nouzovém stavu. „Za těmito jednotlivými tvářemi se pod rouškami skrývají silné lidské příběhy, které se podařilo zachytit,“ řekl dramaturg a kurátor Opavské kulturní organizace Jan Kunze.

Krize může být příležitostí

Jednou z portrétovaných je i devadesátiletá paní Helena. Kvůli pandemii ale jubileum se svými blízkými, kteří žijí v zahraničí, oslavit nemohla. Roušku téměř nenosila. „Neměla potřebu vyjít ze své zahrady a trávila čas karantény ježděním na rotopedu a starostí o stromy a trávník,“ přiblížil Jan Langer.

„Každá nemoc, každá krize se v životě člověka může stát důležitou existenciální výzvou. Jde o to ji nepromarnit. Projekt Životy pod rouškou je dobrou zprávou, že krize může být zároveň příležitostí,“ řekl sociolog Jiří Siostrzonek.

Výstava na exteriérových panelech v Sadech Svobody před Obecním domem v Opavě potrvá do 5. července, vstup je zdarma.