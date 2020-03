Rekonstruovaný Negrelliho viadukt ukáže, co unese. Začínají jeho testy před otevřením

Fakta

Karlův most – kamenný most z let 1357–1402, nahradil pobořený Juditin most

– pro pěší (v minulosti silniční a tramvajový); spojuje Staré Město a Malou Stranu

Negrelliho most – kamenný most z let 1846–1850

– železniční; spojuje Karlín, Štvanici a Holešovice

Palackého most – kamenný most z let 1876–1878

– silniční a tramvajový; spojuje Nové Město a Smíchov

Most Legií – kamenný most z let 1898–1901, nahradil řetězový most císaře Františka I. z roku 1841

– původně most císaře Františka I., v minulosti též most 1. máje

– silniční a tramvajový; spojuje Nové Město a Malou Stranu

Železniční most (pod Vyšehradem) – ocelový most z roku 1901, nahradil jednokolejný most obdobné konstrukce z roku 1871

– železniční; spojuje Výtoň a Smíchov

Čechův most – železný most z let 1905–1908

– silniční a tramvajový; spojuje Staré Město a Holešovice

Hlávkův most – železobetonový most z let 1909–1912

– silniční a tramvajový; spojuje Karlín a Holešovice

Mánesův most – betonový most z let 1911–1914, nahradil Rudolfovu lávku

– původně most arcivévody Františka Ferdinanda d'Este

– silniční a tramvajový; spojuje Staré Město a Malou Stranu

Libeňský most – betonový most z let 1924–1928, nahradil dřevěnou lávku z roku 1903

– silniční a tramvajový; spojuje Holešovice a Libeň

Jiráskův most – železobetonový most z let 1929–1933

– silniční; spojuje Nové Město a Smíchov

Štefánikův most – železobetonový most z let 1949–1951, nahradil řetěžový most císaře Františka Josefa I. z roku 1868

– silniční a tramvajový; spojuje Staré Město a Holešovice

Branický most („most Inteligence“) – železobetonový most z let 1949–1955

– železniční a pro pěší; spojuje Braník a Chuchli

Most Závodu míru – železobetonový most z roku 1964, nahradil Zbraslavský most z roku 1896

– silniční; spojuje pravobřežní a levobřežní část Zbraslavi

Holešovický most – betonový most z let 1966–1975

– železniční; spojuje Holešovice a Libeň

Most Barikádníků – železobetonový most z let 1972–1980, nahradil Trojský most z roku 1928

– silniční; spojuje Holešovice a Libeň

Barrandovský most – betonový most z let 1978–1988

– silniční; spojuje Braník a Hlubočepy

Radotínský most (součást dálnice D0) – železobetonový most z let 2006–2010

– silniční; spojuje Komořany a Lahovice