Do uzavřených obcí na Olomoucku dorazily tisíce roušek. Krajské město neuzavřeme, tvrdí hejtman

Hejtman: Olomouc neuzavřeme

Mezi lidmi v Olomouckém kraji se teď šíří informace, že hygiena chystá uzavření i celé Olomouce. To hejtman Okleštěk důrazně odmítl. „To je to, čemu se říká fake news. Lidé viděli, že se staví stan u Vojenské nemocnice Olomouc, viděli, že armáda je v akci, a já jsem řekl, že to uzavřené území je propojené s celým regionem, tak možná si to někdo takto vymodeloval,“ řekl.