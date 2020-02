Havířov zakázal vyhláškou výherní automaty. Minimálně dvě herny na ně ale stále mají licenci

Havířov chtěl být město bez výherních automatů, vydalo proto příslušnou vyhlášku. Nejméně dvě herny ale stále automaty provozují. Až do roku 2023 totiž mají licenci, kterou jim vydalo ministerstvo financí.

„Byl jsem o tom informován formou anonymního podání. Na základě tohoto jsem podal trestní oznámení. Předpokládám, že tuto konkrétní situaci policie řeší,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

Ministerstvo vydání licencí prošetřuje

Resort připouští, že chyboval. „Ministerstvo financí už zahájilo správní řízení o zrušení těchto povolení. V současné době analyzuje okolnosti, za jakých došlo k jejich vydání,“ řekl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Nevylučuje ani to, že licenci mohl někdo vydat nezákonně. „Pokud by se prokázalo, že došlo k nějakému pochybení nebo k účelovému jednání, tak by ministerstvo samozřejmě přijalo odpovídající opatření a postupovalo by v souladu s platnými předpisy,“ ujistil mluvčí ministerstva.