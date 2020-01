U vlakového nádraží v Brně-Židenicích roste nové parkoviště. Problémy s parkováním řeší i jinde

Ještě před zimou byla silnice u židenického nádraží rozblácená a plná výmolů. Dnes je terén zarovnaný štěrkovitou sutí a pod rukama řemeslníků se mění ve vydlážděné prostranství. Na kostkách blíže vchodu najdou řidiči sedm míst na krátkodobé zastavení. Ve zpevněnou parkovací plochu se promění i prostory za nádražní budovou.

„Abychom zlepšili nakládání s dešťovými vodami, udělali jsme na parkovací ploše takzvanou vsakovací dlažbu, která umožňuje průtok té dešťové vody do podloží, a není potřeba ji odvádět do kanalizace,“ popsal místostarosta Židenic Petr Kunc (TOP 09). Voda, která se nevsákne do země, pak poteče k zeleni, která přibude v okolí silnice. Práce by mohly být hotové už koncem ledna.