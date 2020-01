Prázdniny neprázdniny začínají. Praha na dva měsíce seškrtala autobusy

Konkrétně zůstává linka 102 zkrácená do trasy Šimůnkova – Sídliště Bohnice, nezajíždí tedy do Starých Bohnic. Linka 196 končí po většinu týdne na Kačerově a na Kloboučnickou zajíždí jen ve špičkách pracovních dnů.

„V lednu a únoru, kdy je poptávka nejnižší, se intervaly autobusů na základě dohody s vedením města i dopravním podnikem a dalšími dopravci mírně prodlouží. Půjde o pokles zhruba o devět procent oproti běžným všedním dnům roku. Není to takové omezení jako o letních prázdninách,“ uvedl Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace ROPID, která jízdní řády sestavuje.

Linka Hloubětín–Satalice nahradí dvě jiné

Od prvního pondělí roku 2020 nastává v pražské dopravě i několik dalších změn. Hned několik jich souvisí se zavedením nové linky 186 z Hloubětína do Satalic. Ta nahradí v témže úseku linku 396, která tedy bude končit již u satalického nádraží, zároveň částečně nahradí spoje linky 201 zajíždějící k Satalické oboře. Na opačném konci Prahy je potom prodloužena linka 117 do Nových Komořan.

Nové jsou také dvě školní linky – tedy linky jezdící pouze jednou denně a jen v pracovní dny ve školním roce – číslo 268 a 273. První obsluhuje část Dejvic a Střešovic, druhá jezdí od stanice metra Depo Hostivař na sídliště Skalka.

V noci potom bude možné dojet novou linkou 903 z Palmovky přes Malešice a Uhříněves do Královic, a to dvakrát za noc. V souvislosti s jejím zavedením ale nechává ROPID odklonit linku 959, která nyní bude jezdit z Hájů do Kostelce nad Černými Lesy s tím, že v Uhříněvsi budou zajištěny přestupy na linku 903 na Palmovku.