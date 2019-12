Konec přímých autobusů Dačice–Brno. Vysočina nechce sama platit linku, která vede přes tři kraje

Podle obyvatel obcí ale nová cesta z Dačic do Brna potrvá déle. Situaci se rozhodli řešit také starostové, kteří usilují o jednání s Krajským úřadem Vysočiny. Podle starostky Hrotovic Hany Škodové by se měla schůzka starostů a hejtmana kraje konat v pondělí 16. prosince.

Vysočina jako částečnou náhradu zřídila linku Jemnice–Třebíč, která obslouží některé obce staré linky s tím, že kdo cestuje do Brna, může pokračovat vlakem. Z Dačic potom začne v neděli jezdit více vlaků do Jihlavy, kde rovněž bude přestup ve směru na Brno.

Protestní petice

Pro záchranu přímé linky Dačice–Brno podepsalo pět stovek obyvatel z dvaadvaceti obcí na její trase petici. Připravila ji Hana Vlčková z Hrotovic, která je přesvědčená o tom, že je tato autobusová linka pro kraj důležitá.

„Původně jsem nečekala, že by ta petice mohla mít takový ohlas, chtěla jsem jen upozornit na to, že ta linka jezdila několik let a byla plně využívána nejen studenty, ale taky důchodci a dalšími lidmi, kteří s ní jezdí například do Brna do nemocnice,“ upozornila Vlčková. Dodala, že Hrotovicím doporučení, aby lidé jezdili s přestupem vlakem, není nic platné.

„My už teď ani nemáme přímé spojení s naším krajským městem Jihlavou a teď bychom měli do Brna jezdit vlakem, ale nejbližší vlakové nádraží je vzdálené 20 kilometrů. Podle nového jízdního řádu by tam měl jet autobus, ale jen třikrát denně a každý nemá prostředky na to, aby mohl na nejbližší nádraží dojet například autem,“ řekla autorka petice.

Senioři do nemocnice, studenti do školy

To, že se jedná o skutečný problém zejména pro seniory, potvrdil také místostarosta Jemnice Zdeněk Hošek: „Pro důchodce je to nepřijatelné, protože po příjezdu na vlakové nádraží do Brna budou nuceni využít ještě hromadnou dopravu, než se někam dostanou.“