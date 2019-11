Dům pro seniory místo kurtů? Plán na stavbu kritizuje petice i opozice

Raději rekonstruujte domy, navrhuje petice

Organizátorům petice se rovněž nelíbí kácení zeleně. „Nacházíme se v památkové zóně, kde je takto otevřený prostor s více než třiceti vzrostlými stromy vzácností,“ říká Preiss. Petice dále tvrdí, že Praha 2 má přitom záměr odprodat přes sto domů, mezi kterými by se našly objekty vhodné k rekonstrukci na dům sociální péče.

Radnice tuto možnost zásadně odmítá. „Vyčlenění bytového domu k rekonstrukci je naprosto nereálné. Nejenže by to bylo problematické v souvislosti s památkovou péčí, ale celý projekt by byl současně o mnoho dražší. Navíc chceme na místě vybudovat kavárnu či restauraci pro veřejnost a prioritou je také zahrada pro obyvatele domu. To by v případě rekonstrukce bytového domu nebylo možné,“ argumentuje Horáková.

V otázce zachování zeleně prý bude městská část trvat na šetrnosti projektanta. „Než abychom káceli, to raději posuneme plot či zmenšíme chodník. Nebude se kácet nic, co nebude nezbytné,“ tvrdí.