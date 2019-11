Cyklostezku z Kroměříže do Kvasic uzavřelo kácení. Zbaví ji stromů napadených houbou

Frekventovanou cyklostezku z Kvasic do Kroměříže ve středu uzavřelo kácení stromů. Trasou, která navazuje na cyklostezku kolem Baťova kanálu, lidé neprojedou do 15. prosince. Stromy dělníci káceli už minulý rok poté, co se na cestu zřítil sedmdesátiletý jasan.