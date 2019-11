Dlouhé stráně zvládnou nastartovat chvaletickou elektrárnu v případě rozsáhlého blackoutu

V případě, že by došlo k blackoutu, byly by vyzvány zdroje, které umí napětí v soustavě obnovit, aby tak učinily. Nově by mezi nimi mohly být i Dlouhé stráně – pomoct by mohly elektrárně Chvaletice. Ta by díky tomu mohla začít dodávat elektřinu přímo spotřebitelům.

Podle ředitele přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně Vítězslava Chmelaře je nutné, aby obnova dodávek elektřiny proběhla do půl hodiny. Pokud by to Dlouhé stráně nezvládly, certifikát na službu black start by nezískaly.

„Obsluha by zkontrolovala technologie, pustila by si záložní diesel, zkontrolovala, jestli máme dostatek vody v horní nádrži, a roztočila by stroj. Pomalu by nabudila celou trasu až do elektrárny Chvaletice. Tam by rozjeli svůj blok a pokračovali dál v obnově soustavy,“ popsal celý proces Chmelař.

V případě blackoutu nastupuje vodní elektrárna, každá to ale nezvládne

Samotná certifikace ověřuje schopnost vodní elektrárny dodat napětí do tepelné nebo jaderné elektrárny. Kromě elektrárny Dlouhé stráně to dokážou například elektrárny Orlík nebo Lipno.

O tom, že by mohla službu poskytovat i elektrárna v Jeseníkách, se uvažovalo už od roku 2001. Do roku 2004 odborníci zpracovali několik studií a provedli také zkoušku, která tehdy neměla očekávané výsledky. Podruhé se začalo o službě black start mluvit při přípravě loňských investic, díky kterým se v elektrárně za jedenáct milionů upravil řídicí systém a elektrické ochrany.

„Studie potvrdila, že na 172 kilometrů dlouhém vedení mezi Dlouhými stráněmi a Chvaleticemi je možný vznik ferorezonance a samobuzení,“ uvedl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík, podle kterého se teorie nakonec potvrdila i u praktické zkoušky.