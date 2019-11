Senioři a malé děti nebudou v Brně platit za odpad. Městská pokladna přijde o šedesát milionů

Původně koalice složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD navrhovala osvobození od poplatku jen pro lidi nad sedmdesát let. Opoziční hnutí ANO ale přišlo s návrhem, aby se osvobození dotklo i dětí, které v daném roce nedosáhnou čtyř let. Zastupitelé na to nakonec přistoupili.

Lidé nad sedmdesát let a děti do tří let nyní platili sníženou cenu pět set korun. Osvobození od poplatku se dosud vztahovalo pouze na třetí a další děti v rodině. Za popelnice nemusely platit až do patnácti let. Pro tyto děti se nic nemění. Stejně jako pro ostatní skupiny, které nebudou osvobozené, zůstane poplatek nadále šest set sedmdesát korun.