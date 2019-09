Hádky kolem šéfky náchodské nemocnice. Birke rezignoval na post krajského zastupitele

S tím ovšem Birke nesouhlasí: „Nemocnice je manažersky a lidsky v rozkladu, což se neřešilo. Rozhodnutí Aleše Cabicara je plivnutím do tváře sestrám, lékařům a pacientům nemocnice. Na tom se nechci podílet.“

„Považuji postup náměstka hejtmana pro zdravotnictví Aleše Cabicara za nezodpovědný v rámci celého kraje,“ uvedl Birke. Cabicar se podle něj rozhodl zdravotnictví řídit zcela sám bez jakékoliv snahy o hledání kompromisu v rámci koalice. „Měl by proto plně nést zodpovědnost za důsledky svého přístupu a neochoty najít kompromis,“ uvedl Birke.

Jmenování Urešové do čela zdravotnického holdingu oznámil Cabicar 23. září. Ten samý den vzali krajští radní na vědomí personální změny ve vedení krajského zdravotnictví. Zároveň členové rady jednomyslně potvrdili gesční odpovědnost a pravomoc náměstka Cabicara v oblasti zdravotnictví s tím, že se zdrží jakéhokoli zasahování do výběru a jmenování nového ředitele nemocnice Náchod. Ta by měla mít nového šéfa během října.

Pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje spadají nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem. Vlastníkem holdingu je Královéhradecký kraj. Loni nemocnice snížily souhrnnou ztrátu na zhruba 30 milionů korun z předloňského minusu 69,6 milionu. Dotace nemocnicím z krajského rozpočtu loni činila 236 milionů korun a meziročně se zvýšila o 46 milionů korun. Letos má dotace vzrůst dokonce na 280 milionů korun.