Policie zadržela pravděpodobného vraha seniora v Brně. Muž šel do pečovatelského domu krást

Policisty prostřednictvím tísňové linky kontaktovala v sobotu žena z domu s pečovatelskou službou, kde našla staršího muže bez známek života. „Díky soudní pitvě a genetickým stopám se podařilo rychle najít pravděpodobného pachatele. Po zadržení se doznal a nyní se rozhoduje o možnosti uvalení vazby,“ řekl krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

Podle kriminalisty Luďka Blaháka si zloděj obhlédl byt oknem a předpokládal, že by v něm mohly být peníze v hotovosti. Žádné však nenašel, ukradl pouze televizor a telefon, který stihl zastavit. Jak starého muže zabil, policisté neuvedli. Řekli pouze, že senior podlehl zraněním.

Zloděj přišel do bytu poté, co se senior vrátil z návštěvy známé, která bydlí o patro výš. „Když za sebou zavřel dveře, muž zazvonil a senior mu otevřel,“ popsal událost Leoš Tržil. Za vraždu hrozí muži patnáct až dvacet let vězení, nebo výjimečný trest. Policisté apelují na seniory, aby neotevírali nikomu neznámému a používali bezpečnostní doplňky u vstupu do bytu.

Za pár týdnů jde na jižní Moravě o druhou vraždu kvůli majetku. Začátkem srpna devětadvacetiletý muž v Břeclavi zavraždil s mimořádnou brutalitou devětaosmdesátiletého muže a čtyřiačtyřicetiletou ženu, když se během krádeže probudili. Odnesl si tisícikorunu.