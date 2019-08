Nelidské podmínky a ponížení. Vlasta Černá se z komunistického kriminálu vrátila s podlomeným zdravím i psychikou

Domluvený převaděč byl totiž konfident. Skupina šla podle instrukcí k řece u hranice. „Najednou se začalo střílet. V pudu sebezáchovy jsem skočila do rákosí a viděla, jak lítaly světlice. Že už mají Davídka a chlapce, co šel s námi,“ vzpomíná.

Po čase už bylo jediného úniku: za hranice. Skupina se rozdělila na dvě části. Vlasta Černá se potkala s Felixem Davídkem a dalším mladíkem v Nedakonicích na Uherskohradišťtsku. „Seděli jsme u u večeře a Davídek s nadšením řekl: ‚Tak, a je to poslední večeře za železnou oponou.‘ Jenže to nebyla poslední večeře za železnou oponou. Další večeře už byla ve věznici.“

Mladá dívka přežila. Ale spolu s ostatními putovala do Uherského Hradiště. Následovaly výslechy a požadavek, ať rodičům napíše pozdrav z Řezna. Nechtěla, odmítala lhát.

„Otevřeli dveře do sousední místnosti a tam seděl nějaký muž. Tak hrozně ho bili, že chudák spadl ze židle a zůstal ležet. Vzali kýbl s vodou a začali ho polívat tou vodou a třást s ním a u toho stál (vyšetřovatel Alois) Grebeníček. Potom ty dveře zavřeli, celá scéna skončila a řekli mně: ‚A teďka to napiš.‘ Víte, dospělí řeknou, že jsem měla být statečná, že jsem to neměla udělat. Ale tady ta psychika, ten hrozný strach… tak jsem jim to napsala,“ uvádí pamětnice.