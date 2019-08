Z chovu do volné přírody. U Bělče na Blanensku vypustili myslivci tři desítky zajíců

Do Bělče na Blanensku putovali zajíci až z Polkovic ve Zlínském kraji. Tam se o ně od jara staral Petr Indrák, který se chovem zabývá už patnáct let. „Do přírody je připravujeme tím, že je začínáme přikrmovat zeleným. Chystáme je tak, aby měli přechod na pestrou stravu co nejjednodušší,“ popisuje chovatel.

Zajíce čeká pět let hájení

Mladí zající si nejprve budou v polích a lukách několik měsíců zvykat, následně se od nich očekává, že na jaře vytvoří novou populaci. Ani pak je ale myslivci nebudou zhruba pět let lovit. „Hlavní cíl je zlepšit stavy drobné zvěře, hlavně zajíce, který nám klesá prakticky až k nule. Přispívá k tomu hodně škodné, zemědělské hospodaření, chemie,“ říká předseda Mysliveckého spolku Pod Sýkoří František Nedoma.