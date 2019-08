Co had, to zločin. Filip Renč začal na jihu Moravy natáčet nový krimiseriál Hlava Medúzy

Antická bohyně s hady místo vlasů, tak vypadá obraz barokního malíře Petra Paula Rubense Hlava Medúzy. Právě ona se stala symbolem nového seriálu. „Pojmenovali jsme tak celý seriál. Co had, to zločin, co had, to jeden případ,“ řekl režisér Filip Renč.

Obraz patří do sbírek Moravské galerie v Brně a právě odtud ceněné dílo v prvním dílu kriminálky zmizí. Hledat se ho vydá vedoucí brněnských kriminalistů Karin, kterou ztvárnila herečka Jitka Čvančarová. „Karin má velmi bystrý mozek, pálí jí to a k tomu má ještě dar empatie a pudovosti, měla by to být dobrá šéfka,“ popsala svoji postavu Čvančarová.

Na pátrání ale nebude sama. Po jejím boku diváci uvidí například Jiřího Dvořáka, Petru Bučkovou nebo Michala Isteníka, který se v poslední době proslavil rolí Edy v seriálu Most. „Nabídek je hodně a nejsem myslím úplně v pozici, že bych je mohl všechny odmítat, ale některé odmítám a ty hezčí si nechávám,“ řekl Isteník.

Jiří Dvořák si kvůli roli musel nechat narůst vousy. „Moje postava má zásadní rys, ke kterému mě donutil režisér, musel jsem se nechat zarůst. Tohle jsem měl na tváři naposledy v devatenácti letech,“ řekl.

Režisér Filip Renč točil naposledy v Brně před několika lety snímek podle bestselleru Simony Monyové Sebemilec se Simonou Stašovou. V nové seriálu se chce vrátit k atmosféře českých kriminálek z šedesátých let. „Jednoduchá napínavá hudba, napětí, účelné dialogy, tajemná atmosféra a minimální barevnost obrazu,“ popsal Renč.

Čtveřice vyšetřovatelů bude objasňovat vraždy i znásilnění. Všech osm dílů štáb natočí na jižní Moravě. Poslední klapka by měla padnout příští rok v květnu.