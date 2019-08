Staré kameny, nové cihly. Rekonstrukce zámecké zdi ve Slavkově budí u místních rozpaky

Po květnových povodních v roce 2010 zůstala v zámecké zdi díra a spolu s hromadou vyplavených kamenů připomínala tuto událost ještě dlouhou dobu. Teprve před třemi lety se vedení města podařilo získat na opravu peníze i stavební povolení. Čtyři sta metrů dlouhý úsek zámecké zdi přijde na skoro šedesát miliónů korun.

„Tu nejsložitější část máme hotovou. Teď pokračujeme se stavbou úplně nové zdi, kterou samozřejmě dozorují památkáři,“ řekla mluvčí Městského úřadu ve Slavkově Veronika Slámová.

Ovšem podoba zdi, která je směsí nových pálených cihel a těch původních spolu s kamenem z 18. století ne všechny místní ve Slavkově potěšila. „To se sem prostě nehodí. Sice je to z kamene a cihel jako původní zídka, ale vůbec to neladí,“ řekla Danuše Andrlová. „První dojmy tedy nic moc. Počkáme si asi na výsledek, až to bude dostavěné,“ doplnila ji další místní obyvatelka Petra Medková.

Podle úřadů je zámecká zeď v pořádku

Velká voda původní materiál definitivně poznamenala. Navlhlé kameny se dělníkům rozpadaly pod rukama. Památkáři ho tak teď chtějí využít alespoň z třetiny. A podle úřadů je zatím všechno v pořádku.

„Firma, která provádí rekonstrukci, pracovala už v minulosti na opravách národní kulturní památky Špilberk a právě tam je vidět, že nové cihly, které tam byly taky použity, získají časem historický vzhled, jaký měly v minulosti,“ řekl mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Hotovo bude až příští rok na jaře a radnice slibuje, že se lidé, kterým se část hradby zatím nelíbí, historické podoby zdiva opět dočkají.