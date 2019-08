Sloužil pro auta do třinácti tun, vydržel mnohonásobně víc. Stoletý most v Petrově nad Desnou jde k zemi

Dělníci začali rozebírat most v Petrově nad Desnou, který před dvěma týdny úspěšně prošel náročnou zátěžovou zkouškou. Odborníci chtěli zkusit, pod jakou hmotností se most zřítí, a naložili na něj až 460 tun i přesto, že byl určen jen pro auta do třinácti tun. Část mostu skončí v muzeu, zbytek experti převezou do Prahy, aby mohli provést materiálové zkoušky.