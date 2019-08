Hasiči dál vyprošťují muže zasypaného ve studni na Břeclavsku. Zatím jim chybí asi dva metry

Ještě v sobotu přitom hasiči mluvili o tom, že mohl mladý muž přežít ve vzduchové kapse, jenže teď už by mu vzduch došel, na dně studny se navíc znovu objevila voda. Hasiči už proto pracují s verzí, že hledají jen tělo.

„Počítáme s tím, že je v hloubce deset až 11 metrů. My jsme zatím v hloubce asi něco málo přes osm metrů. V noci to odstraňoval sací bagr, ale vždy je potřeba studnu zpevnit pomocí dřev. Je nutné to dělat postupně po metrech,“ uvedl mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Podle něj bude báňská služba schopná přes noc zabezpečit studnu tak, aby se nezhroutila. Hasiči tak nejspíš v pondělí budou moct pokračovat v odstraňování dalších asi dvou metrů suti, aby se k tělu dostali.

Mladý muž šel zřejmě do studny, aby ji vyčistil. „Podle našich informací došlo k odčerpání vody ze studny, a když byl dole, zhroutilo se to,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle něj nelze muže prohlásit za mrtvého, dokud není tělo vytaženo, přestože asi podmínky nemohl přežít.