Rezidenti v Ostravě mají další vyhrazená parkovací místa. Ostatní však mají problém a stěžují si

„Chtěli bychom umožnit právě řemeslníkům a návštěvníkům, aby také mohli přejít do zóny. Jsou různá řešení, jak se to může zvládnout, jedním z nich je takové, že přímo rezidenti mají určitý kredit nebo body, které mohou takto poskytnout návštěvníkům nebo řemeslníkům,“ řekl místostarosta obvodu David Witosz (Piráti).

V některých ulicích je rezidentní parkování jenom na jedné straně silnice, na druhé pak mohou parkovat i ostatní auta. To ale znamená, že počet míst pro všechny se výrazně snížil. Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ale slibuje řešení, na kterém chce začít pracovat už příští rok.

Obyvatelé lokalit, kde jsou takzvané modré zóny, musejí mít za oknem svého auta parkovací kartu. Ti, kteří kartu nemají a na místě zaparkují, dostanou pokutu. Zatímco rezidenti jsou spokojeni, lidé, kteří do centra přijíždí na návštěvu nebo za prací, musí parkovací místo složitě hledat v okolí.

Strážníci v terénu i s pokutovými bloky

Všechny oblasti rezidentního parkování v Ostravě prochází pravidelně strážníci a rozdávají pokuty, které mohou být až dvoutisícové. „Od 1. ledna k dnešnímu dni evidujeme 3771 porušení tohoto dopravního značení, kdy řidiči stáli s vozidlem na místě bez platné parkovací karty,“ řekl mluvčí Městské policie v Ostravě Michal Beneš.

Město Ostrava chce problematické parkování ve městě řešit i do budoucna. Podle redaktorky ČT Kristýny Prokešové plánuje rozšířit stávající parkovišťe Park and Ride a postavit i nové v lokalitě Černý Potok. Vzniknout by měly také parkovací domy u městské nemocnice a naproti Domu kultury.