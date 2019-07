Je libo vlastní bunkr? Ministerstvo je prodává, například v Bělé pod Pradědem za 16 tisíc

V případě, že o objekt nikdo neprojeví zájem, nabízí ho ministerstvo v aukci. Jeden momentálně i v Bělé pod Pradědem za šestnáct tisíc korun. Jde o minimální částku, kterou by měl případný zájemce resortu nabídnout.

„My prodáváme to, co je zaměřeno a zapsáno do katastru, tam je v uvozovkách problém to, že v době vzniku těch bunkrů byly utajené a nebyly nikde zapsané,“ popsal mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Ministerstvo obrany už převedlo nebo odprodalo asi 1400 řopíků a také devadesát objektů těžkého opevnění. Do konce roku se chystá ještě prodej dalších čtyřiceti, deset z nich je právě na severní Moravě a ve Slezsku.