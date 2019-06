Zapalovač, který vyrobil v Jáchymově, už Branislav Tvarožek otci nedal. Zemřel krátce před jeho propuštěním

Jenže místo toho přišla okupace a válka. Branislav Tvarožek se stejně jako další členové jeho rodiny zapojil do odboje. „Němci se začali roztahovat, všude byly hákové kříže, propagandistické nápisy. My jsme se s kamarády rozhodli, že koupíme olejovou barvu a budeme je přetírat,“ popisuje pamětník.

Jenže na výročí vzniku Československa 28. října 1942 je nacisté chytili a zatkli. Po měsíci se tehdy student průmyslovky bez soudu dostal ven, spolu s ostatními ho ale vyloučili z možnosti studia na jakékoliv škole. „Nám šlo o to, že tu Němci nemají co dělat. Smíšené obyvatelstvo tu žilo odjakživa mezi sebou dobře až do těch třicátých let, kdy Němci začali nosit bílé podkolenky,“ říká Branislav Tvarožek.

Němčina mu zachránila dvakrát život

A tak, když přišlo Slovenské národní povstání, neváhal Branislav Tvarožek a společně s bratrancem Živodarem se zapojili do Vysokoškolského strážného oddílu generálů Goliana a Viesta. Když musela jednotka ustoupit, zůstal Branislav Tvarožek sám spolu s vojákem Svobodovy brigády.

„No ale narazili na nás Němci – a jeden říká tomu druhému: jdi a zastřel ho. A on se ptal proč. Protože má na uniformě ruské knoflíky. Mě tehdy osvítil Pán Bůh a německy jsem jim řekl, že si kamarád oblékl, co našel, že mu shořelo oblečení,“ vzpomíná.