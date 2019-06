Ochránci přírody zavlažují Hodonínskou Dúbravu. Tisíce litrů vody tam čerpají pomocí starého elektrárenského potrubí

Vyschlým korytem Jalové strouhy opět teče voda do porostů Hodonínské Dúbravy. Ochránci přírody ji budou napouštět dva dny rychlostí dvě stě litrů za sekundu. Déle se do okolní půdy nezvládne vsakovat. „Nenapouštíme ji do lesa jen tak, aby zaplavovala les, nejsme v lužním lese. Vykopali jsme spojovací kanál o délce zhruba čtyřicet metrů a tím voda teče do vyschlého koryta,“ vysvětlil odborný rada Agentury ochrany přírody a krajiny Pavel Kolibáč.