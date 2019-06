Cyklistický závod Okolo jižních Čech se letos nepojede. Policie závodníky nepustila na silnice I. tříd

Úspěšný cyklista Martin Boubal jel závod Okolo jižních Čech třikrát a chystal se jej zúčastnit i letos. „Je to zařazené do Euro Tour nebo evropské scény, takže lidé tady na jihu Čech mohli vidět tu největší špičku, co v Evropě je,“ uvedl sportovec.

Závod měl začít v jindřichohradeckém sportovním areálu 5. září. Loni se na start postavilo 150 závodníků z celkem patnácti zemí světa. Přípravy na letošní ročník úspěšné sportovní akce se ale zastavily. Policie totiž nepovolila vjezd na silnice první třídy.

„Je to velmi nebezpečné – pro cyklisty i pro další účastníky tohoto závodu,“ zdůvodnil rozhodnutí policie její mluvčí Milan Bajcura. Podle policie by navíc vedení tras přes rušné silnice způsobilo i dlouhé kolony. To by znamenalo zdržení mnoha lidí, kteří se závodem nemají nic společného.