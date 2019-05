Počítejte s uzavírkami, léto bude složité, zní od silničářů z Olomouckého kraje

Největší problémy pravděpodobně způsobí práce na dálnicích. Například na dálnici D35 mezi Nasobůrkami a Palonínem u Litovle na Olomoucku začaly v květnu práce na opravě vozovky, které potrvají až do podzimu. Doprava je v tomto úseku omezena částečně.

Podle Ředitelství silnic a dálnic budou problémy až do konce letních prázdnin také na dálnici D46 u Olšan u Prostějova. Tam se rovněž pracuje jenom v jednom jízdním pruhu, ale dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem je velmi vytížená, a tak se i v tomto úseku často tvoří kolony.

Práce zahájil i Olomoucký kraj

Hned několik úseků na silnicích druhé a třetí třídy realizuje i Olomoucký kraj. Do poloviny července bude úplně uzavřena silnice ze Štarnova do Štěpánova a Benátek na Olomoucku. „V tomto úseku se provádí sanace krajů silnice a nové konstrukční vrstvy za 21 milionů korun,“ řekla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Dalších 222 milionů korun zaplatí Správa silnic Olomouckého kraje za opravu komunikace spojující Žerotín a Šternberk na Olomoucku. Podle Knajblové jde o kompletní opravu silnice včetně úseků v obcích Žerotín, Hnojice, Lužice a Šternberk. Termín ukončení je podzim příštího roku.

Jízdu centrem Olomouce ztěžuje stavba mostu

Problémů se zatím nezbaví ani centrum Olomouce, kde se už druhým rokem staví nový most přes řeku Moravu v centru města. Práce v Komenského ulici probíhají v rámci realizace protipovodňových opatření. Most U Bristolu by měl být hotový do konce roku.

Jenže ani potom se situace v centru Olomouce neuklidní, protože po skončení prací dělníci zbourají vedlejší most na Masarykově třídě. I v tomto případě by měly práce probíhat zhruba dva roky, budou však o něco komplikovanější, protože po tomto mostě jezdí tramvaje. Kvůli zachování MHD se tak zřejmě bude most bourat a stavět vždy po polovinách.