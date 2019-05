Šumperskou radnici opět zdobí sochy historických osobností. Místo originálů jsou ale kopie

Podle redaktorky ČT Natálie Flajžíkové je socha Ferdinanda I. připomínkou toho, že za jeho panování byl Šumperk vykoupen z poddanství, a socha Rudolfa I. Habsburského pak toho, že byl Šumperk pod jeho poručnickým držením. Rytíř Roland je zase patron obchodu.

Kvůli své hmotnosti nad osm set kilogramů museli dělníci sochy rozpůlit a až potom jeřáb každou polovinu zvlášť usazoval do nik, ze kterých sochy vystupují. Nejdříve dělníci instalovali spodní části, které jsou nosné, a na ně pak dosadili druhou část.

Rytíř našel místo ve Vlastivědném muzeu

Zatímco původní sochy stály na budově radnice zhruba třicet let, nové by měly vydržet mnohem déle. „Celková částka za nové sochy včetně těchto prací by měla být do tří milionů korun,“ řekl tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Původní socha rytíře Rolanda našla své místo v průjezdu Vlastivědného muzea. Je tak jedinou ze tří soch, která v Šumperku zůstala. Stav ostatních soch byl už velmi špatný, a tak už je nebylo možné nikde umístit.

Budova má dnes původní vzhled z roku 1911. Stavbaři při obnově fasády postupovali úplně stejně jako jejich předchůdci na začátku minulého století. Radnice procházela kompetní opravou, od sklepa až po půdu. Za posledních pět let do ní město investovalo až sedmdesát milionů korun, od roku 1996 to bylo až 92 milionů.