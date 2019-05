Radikálům v Brně chtěli odpůrci zabránit v pochodu. Potyčku policie rychle vyřešila

Bylo by to v případě, kdyby se účastníci odchýlili od oznámeného účelu shromáždění nebo by ho směřovali k popírání nebo omezování práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické smýšlení, náboženské vyznání, také pokud by akce vedla k podněcování nenávisti a nesnášenlivosti a účastníci by se dopouštěli násilí nebo jinak porušovali Ústavu.

Účastníci se nesmějí chovat násilně ani mít střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku nebo si

zahalovat obličeje. Rozpuštění je možné, pokud se nepodaří jiným zákrokem vyřešit situaci, která je v rozporu se zákonem.

Průvod svolala do Brna Národní a sociální fronta. Průvod má jít Masarykovou ulicí a dále na Hybešovu a Václavskou až na Mendlovo náměstí. Ještě před setkáním radikálů se shromáždili jejich odpůrci na nedalekém Dominikánském náměstí před budovou magistrátu. Projevy měli například Zdena Mašínová a Fedor Gál. Antifašisté bubnovali na bubny, hráli šachy nebo točili

obručí kolem těla.