Balet Romeo a Julie v moderních kulisách a on-line. V Brně měl světovou premiéru před osmdesáti lety

Ruská divadla tenkrát balet odmítla

Jeden z nejuváděnějších baletů Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva měl světovou premiéru v Brně, ne v Rusku, jak by se dalo čekat. Tamní divadla v Leningradu a Moskvě titul odmítla. Z Brna se pak balet rozšířil do celého světa. I Jiřina Šlezingerová si od té doby zatančila hned v několika dalších inscenacích Romea a Julie. Jako divačka si nenechala si ujít ani generálku té nejnovější, kterou režisér Martin Glaser zasadil do moderních kulis. „Ty dva rody, které se nenávidí a které způsobí celé to neštěstí, to je vlastně obraz společnosti dneška. Jen nejsme rozdělení na dvě poloviny, ale na spoustu atomizovaných skupin,“ vysvětlil ředitel divadla a režisér Martin Glaser.